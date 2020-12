Microsoft Flight Simulator accoglie la Realtà Virtuale: il video del nuovo update gratis

Di ritorno dai TGA 2020 con il premio per il miglior gioco simulativo e con il primo video di Flight Simulator su Xbox Series X/S, il team Asobo e gli Xbox Game Studios confermano che l'atteso aggiornamento di Microsoft Flight Simulator che introduce il supporto alla Realtà Virtuale è finalmente disponibile su PC.

L'update in questione, accessibile in via del tutto gratuita su Steam, per la versione Microsoft Store e per chi vi accede liberamente attraverso il catalogo di Xbox Game Pass su PC, ha l'ambizione di rendere ancora più realistica e immersiva l'esperienza del simulatore aereo della casa di Redmond.

Con l'aggiornamento per la VR di Microsoft Flight Simulator, il titolo guadagna il supporto per una vasta gamma di dispositibi, dai modelli per Windows Mixed Reality (tra i quali HP Reverb G2) ai visori Oculus, Valve e HTC. Come per tutte le altre migliorie, aggiunte e ottimizzazioni del gioco, per potervi accedere basterà avviare il client e provvedere all'installazione automatica dei file che porteranno il titolo all'ultima versione su PC Windows 10.

Il piano di supporto post-lancio di Microsoft Flight Simulator, però, è ben lungi dall'essere concluso: nel corso del 2021 assisteremo infatti all'arrivo di tantissime novità rappresentate, ad esempio, dall'introduzione di un sistema meterologico ancora più evoluto per la simulazione delle condizioni climatiche associate al ghiaccio e alla neve. All'utenza console, infine, ricordiamo che Flight Simulator sarà disponibile su Xbox Series X e Series S nell'estate del 2021.