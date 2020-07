Microsoft Flight Simulator: Aerosoft annuncia la versione fisica con ben 10 dischi

Avete intenzione di acquistare una copia fisica del nuovo Microsoft Flight Simulator invece di optare per il digitale? Bene, sappiate che vi ritroverete a casa un totale di ben 10 dischi di installazione in un magnifico cofanetto.

L'annuncio è infatti arrivato dal publisher Aerosoft che con un messaggio sul forum ufficiale ha dichiarato: "Aerosoft porterà le due versioni in scatola di questo venerabile simulatore ai clienti in Europa. I 10 (!) dischi a doppio strato e il manuale stampato in uno spettacolare box saranno il modo ideale per entrare nella nuova era della simulazione di volo".

La versione fisica di Microsoft Flight Simulator conterrà il codice di gioco del simulatore stesso e tutto il mondo virtuale su cui è basato, per un totale di circa 90 GB di dati (con circa 37.000 aeroporti di tutto il mondo). Nei 10 dischi sarà poi incluso "il contenuto opzionale in streaming" nonché file opzionali di terze parti. Insomma, i DVD conteranno tutti il mondo digitale ideato da Microsoft, esclusi gli aggiornamenti che Asobo pubblicherà dopo il lancio. La versione fisica è pensata in maniera specifica per chi possiede una connessione lenta: "Il simulatore sarà identico al 100%. La versione in scatola ti regala un bel box, un manuale stampato e circa 90 GB di dati che non devi scaricare. Tra la versione fisica e quella di Microsoft non c'è alcuna differenza".

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator arriverà su PC il prossimo 18 agosto e sarà incluso nel servizio di Xbox Game Pass per PC nella versione Standard.