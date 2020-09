Microsoft Flight Simulator: il primo aggiornamento del mondo è per il Giappone

Asobo Studio non poteva scegliere un'occasione migliore per annunciare il primo, grande aggiornamento del mondo di gioco di Microsoft Flight Simulator: durante il segmento dedicato a Xbox che ha avuto luogo al Tokyo Game Show 2020, è stato annunciato che la prossima settimana il simulatore riceverà un aggiornamento tutto dedicato al Giappone.

Con l'ausilio della fotogrammetria ad alta risoluzione, il team darà una bella rinfrescata a un gran numero di location del paese del Sol Levante, tra cui la città di Tokyo, il Monte Fuji, il Castello Himeji e il Santuario di Itsukushima. Come se non bastasse, introdurrà anche sei nuovi aeroporti, migliorerà diverse infrastrutture come i ponti, e arricchirà il tutto con nuove sfide di atterraggio e di scoperta. Le immagini valgono più di mille parole, per cui vi lasciamo al trailer confezionato dal team di sviluppo nella meraviglia del 4K: lo trovate in cima a questa notizia, buona visione!

Il Japan World Update verrà pubblicato martedì 29 settembre, e sarà completamente gratuito per tutti i giocatori di Microsoft Flight Simulator. Ne approfittiamo per ricordarvi che nella serata di domenica 27 settembre Loreska sarà nuovamente sul canale Twitch di Everyeye per un tutorial sull'Airbus A320: decidete voi la tratta!