Microsoft Flight Simulator: aperte le iscrizioni per l'alpha tecnica del gioco

Gli sviluppatori della prossima versione del famoso simulatore di volo nato a Redmond, Microsoft Flight Simulator, hanno aperto le iscrizioni per la partecipazione alla prima alpha tecnica. Il gioco di Microsoft sembra essere entrato nella parte più concreta dello sviluppo e presto seguiranno ulteriori annunci.

Microsoft Flight Simulator è una serie storica le cui origini risalgono al lontano 1982. L’ultima versione disponibile, chiamata Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition, risale al 2014 e altro non è che una release migliorata di una vecchia edizione del 2014. Il nuovo capitolo della serie è stato annunciato durante la conferenza Xbox all’E3 di quest’anno, in cui è stato mostrato uno spettacolare trailer in 4K che mostra un altissimo livello di fotorealismo della produzione. La rinnovata versione potrà contare sui dati satellitari e sul back-end offerto dall’infrastruttura di Azure.

L’annuncio delle iscrizioni per l’alpha è stato dato direttamente dal sito ufficiale del gioco. Nel post, inoltre, sono previsti ulteriori aggiornamenti per il 19 settembre. Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator arriverà nel corso del 2020 su PC e Xbox One e sarà incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.