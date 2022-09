Microsoft Flight Simulator: arriva il Sim Update 10 con supporto al DLSS

Dopo aver fissato la data di Flight Simulator 40th Anniversary con elicotteri e alianti, il team Asobo e la divisione Publishing degli Xbox Game Studios riguadagnano i cieli digitali del kolossal simulativo di Microsoft in vista dell'imminente Sim Update 10.

In beta testing da più di due mesi, il nuovo aggiornamento del motore grafico e fisico di Microsoft Flight Simulator introduce una delle funzionalità più richieste dagli appassionati del titolo su PC: ci riferiamo ovviamente al DLSS, la tecnologia di upsampling in Deep Learning di NVIDIA.

Sempre attraverso il Sim Update 10 assistiamo a numerosi correttivi e a tante ottimizzazioni alle prestazioni e alla stabilità di Flight Simulator, specie per quanto concerne la gestione delle librerie grafiche DirectX 12. Non meno interessanti sono poi gli interventi compiuti dal team Asobo per rendere più realistici i cieli virtuali di Flight Simulator con l'aggiunta di un nuovo livello di nuvole, da sommare al lavoro svolto nell'ottimizzazione della mappa VFR e all'inclusione di un nuove API per la gestione del radar del terreno e del meteo.

Il lancio del Sim Update 10 di Flight Simulator è previsto per domani, giovedì 22 settembre, su PC e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale di Microsoft Flight Simulator in giro per l'Italia.