Microsoft Flight Simulator, arriva la VR: Closed Beta annunciata, tutti i dettagli

Il team di Asobo aveva promesso nel corso dell'estate che il supporto alla VR in Microsoft Flight Simulator sarebbe stato attivato, in maniera completamente gratuita, entro la fine del 2020.

Ebbene, sembra che la software house sia determinata a tener fede alla parola data: Asobo ha infatti aperto ufficialmente le registrazioni per una Closed Beta volta a testare una build di gioco dedicata. La sessione sarà strutturata in due diverse fasi: la prima si concentrerà esclusivamente su Microsoft Mixed Reality, mentre la seconda prenderà in considerazione anche altri set per la Realtà Virtuale.



Diversi i requisiti necessari per poter inviare la propria candidatura come partecipanti:

Avere acquistato Microsoft Flight Simulator;

Possedere un visore VR (Microsoft Mixed Reality per la Fase I; altri dispositivi per la Fase II);

Aver aderito al programma Insider;

Inviare il proprio DxDiag;

Accettare i vincoli imposti dall'NDA (Accordo di Non Divulgazione);

OS: Windows 10 (November 2019 Update – 1909)

DirectX: DirectX 11

CPU: Intel i5-4460 or Ryzen 3 1200

GPU: Nvidia GTX 1080 o equivalente

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

HDD: 150 GB

Bandwidth: 5 Mbps

Inoltre, il proprio PC deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: