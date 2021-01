Microsoft Flight Simulator: sta arrivando il caccia F-15, ma il gioco è troppo lento!

L'esperienza simulativa di Microsoft Flight Simulator è di altissimo livello, ma nel gioco di Asobo Studio non è possibile trovare neppur un velivolo con postbruciatori. Ciò cambierà alla fine di questo mese, quando lo studio third party DC Design pubblicherà un add-on dedicato al celebre caccia statunitense F-15 Eagle.

Il contenuto scaricabile, promettono i suoi creatori, includerà le varianti C, D, E ed I del potentissimo caccia, tutte "renderizzate in maniera accurata", oltre ai manuali operativi, kit per la verniciatura e otto differenti livree:

F-15C

493rd FS based at RAF Lakenheath

173rd Fighter Wing, Oregon Air National Guard

144th Fighter Wing, California Air National Guard

1st Tactical Fighter Wing, Langley AFB, Virginia

F-15E

336th Fighter Squadron, Seymour Johnson AFB, North Carolina

391st Fighter Squadron, 'Bold Tigers', Mountain Home AFB

391st Fighter Squadron, 'Tiger Meet' 2005

F-15I

N 69 Squadron 'Patishim' (Hammers)

Chiaramente, il suo arsenale risulterà inutilizzabile, per il semplice motivo che Microsoft Flight Simulator non è un gioco di combattimento. Inoltre, non potrete sfruttare il suo pieno potenziale in termini di velocità: il modello di volo di Microsoft Flight Simulator contempla velocità fino a Mach 1 (1.225 Km/h), mentre l'F-15 nella realtà è capace di volare fino a Mach 2,5 (poco più di 3.000 chilometri orari)! L'Add-on verrà messo a disposizione entro la fine di questo mese attraverso la piattaforma Just Flight al prezzo di 30 euro.