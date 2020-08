Microsoft Flight Simulator in arrivo: oltre 120 GB di spazio per atterrare su PC

Manca ormai poco più di una settimana alla pubblicazione di Microsoft Flight Simulator, ambizioso simulatore di volo dall'approccio iperrealistico sviluppato da Asobo Studio.

Per prepararsi al debutto del titolo, inizialmente atteso esclusivamente su PC, i giocatori dovranno adoperarsi per preparargli un'adeguata pista di atterraggio. Dalla scheda dedicata al gioco presente su Microsoft Store si apprende infatti che le dimensioni del gioco saranno di un certo rilievo: tra i requisiti di spazio disponibile si parla nello specifico di ben 127,01 GB. Un valore non privo di entità, che rivela l'ambizione del progetto firmato dagli sviluppatori di Asobo.

Con oltre 37.000 aeroporti presenti nel mondo di gioco e la volontà di dar forma a una coinvolgente replica dell'esperienza del sorvolo del nostro pianeta a bordo di una vasta selezione di velivoli, Microsoft Flight Simulator sarà pubblicato in esclusiva PC il prossimo martedì 18 agosto. La produzione, tuttavia, non resterà confinato sull'hardware: in futuro, anzi, arriverà a popolare anche i cataloghi dell'universo console. Microsoft e il team di sviluppo hanno infatti già confermato che Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox One.



Questa ulteriore versione del gioco, peraltro già in sviluppo, non sarà tuttavia l'unica novità prevista per il titolo Asobo. Entro la fine del 2020, infatti, sarà introdotto il supporto alla VR su Microsoft Flight Simulator.