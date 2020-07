Microsoft Flight Simulator: in arrivo nuovi inviti per la Closed Beta

Microsoft e Asobo Studios hanno annunciato alcune novità per Microsoft Flight Simulator, il nuovo attesissimo simulatore di volo della casa di Redmond in uscita il prossimo 18 agosto.

A partire da oggi gli utenti selezionati per la fase Alpha potranno prendere parte anche alla Closed Beta, ma c'è di più perchè nuovi inviti sono in arrivo, più precisamente il 23 luglio Microsoft svelerà nuove informazioni in merito, data non casuale in quanto lo stesso giorno si terrà lo showcase Xbox Series X.

Dalla prossima settimana Microsoft Flight Simulator dovrebbe quindi ospitare un gran numero di giocatori in più con inviti in arrivo e nuove possibilità di provare la Closed Beta. Asobo fa poi sapere che per la prima volta nella storia di Flight Simulator i content creator potranno mettere in vendita le proprie creazioni tramite un marketplace dedicato.

Microsoft Flight Simulator sarà disponibile dal 18 agosto su Game Pass e in una mastodontica edizione fisica con dieci dischi, difficile del resto aspettarsi di meno da un gioco che può contare su ben 37.000 aeroporti reali generati dalle mappe di Bing, con 40 di questi fedelmente riprodotti in ogni minimo dettaglio.