Microsoft Flight Simulator: Asobo parla di Ray Tracing, scalabilità e Xbox Scarlett

Dopo aver confermato che la VR di Microsoft Flight Simulator ha alta priorità, lo viluppatore capo degli studi Asobo, Jörg Neumann, ha illustrato i piani della software house francese nel supporto al Ray Tracing, a Xbox Scarlett e alle configurazioni hardware più datate.

Nel corso della medesima intervista ai giornalisti austriaci di Der Standard incentrata sulla realtà virtuale del prossimo simulatore di volo di Microsoft, Neumann ha confermato la volontà di integrare il supporto del Ray Tracing in tempo reale su PC e su Xbox Scarlett.

A tal proposito, l'autore della casa di sviluppo di Bordeaux artefice del successo di A Plauge Tale Innocence spiega che "si si, ci sarà il Ray Tracing. Le persone credono che i requisiti di sistema di Microsoft Flight Simulator siano molto più elevati di quello che in realtà sono: potrete attivare e disattivare ogni tipo di elemento e funzionalità, proprio come il Ray Tracing. Certo, riducendo tutto al minimo si perderà qualcosa in termini di grafica, gli edifici ad esempio non saranno così belli (come nelle foto esplicative e nei filmati dimostrativi ammirati di ricente, ndr)".

Il supporto al Ray Tracing e l'estrema scalabilità del motore grafico di Microsoft Flight Simulator contribuiranno a renderlo accessibile tanto su Xbox One e PC di fascia medio-bassa quanto su PC high end e, in futuro, Xbox Scarlett. A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio del progetto, prevista per un generico 2020 con accesso immediato nella ludoteca di Xbox Game Pass.