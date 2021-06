Microsoft Flight Simulator in atterraggio su Game Pass? Avvistamenti anche su Xbox One

A poche ore dall'avvistamento di un rating USA per Microsoft Flight Simultor su Xbox Series X, una seconda segnalazione attira la curiosità degli aspiranti piloti.

Dalle pagine dell'archivio dell'ente di classificazione brasiliano, spunta infatti un'ulteriore scheda dedicata al titolo. In questo caso, tuttavia, il gioco non viene indicato come destinato solamente a PC, dove è già disponibile, o a Xbox Series X|S, ma anche a Xbox One. La console Microsoft di precedente generazione potrebbe dunque veder esordire Microsoft Flight Simulator in contemporanea alla sua erede Xbox Series X|S. Al momento, il team francese Asobo non ha ancora comunicato una data di lancio precisa per l'edizione console del simulatore, ma quest'ultima potrebbe non essere lontana.

A lasciarlo supporre, oltre alle segnalazioni legate alle classificazioni, è anche un ulteriore avvistamento. la versione console di Microsoft Flight Simulator è infatti stata avvistata nel database dell'App dedicata a Xbox Game Pass. L'apprezzato servizio di abbonamento del colosso di Redmond potrebbe dunque starsi preparando ad accogliere il titolo nel proprio catalogo anche su Xbox One e Xbox Series X|S. Che un annuncio in tal senso possa arrivare in occasione dell'E3 2021? Per saperne di più, non resta che attendere la conferenza E3 2021 Microsoftk, che vedrà riuniti sul palco i team Xbox Game Studios.