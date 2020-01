Microsoft Flight Simulator: audio e gameplay del gioco iperrealistico in video

Dopo averci illustrato le caratteristiche e le modalità di implementazione di una dinamica realistica in Microsoft Fligh Simulator, il team di sviluppo approfondisce ulteriori aspetti della produzione.

In particolare, gli studi Asobo hanno reso disponibile un nuovo video di approfondimento, il cui protagonista assoluto è il comparto audio che caratterizzerà il gioco. Aurélien Piters, Audio Director presso la software house, offre al pubblico un'interessante panoramica del processo produttivo che ha portato il team a ricreare suoni ed effetti sonori all'interno del nuovo Microsoft Flight Simulator. Il video si concentra soprattutto su tre aspetti specifici: le tecnologie utilizzate, l'audio legato ai velivoli ed i suoni relativi all'universo di gioco ed al tempo atmosferico.



Il team sta lavorando duramente per far sì che il comparto audio rappresenti il miglior complemento possibile al mondo in cui i giocatori potranno immergersi in seguito alla pubblicazione di Microsoft Flight Simulator. Nel corso del filmato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, è inoltre possibile visionare alcune sequenze di gameplay. Cosa ve ne pare?



In chiusura, ricordiamo che il titolo è ancora privo di una data di pubblicazione precisa, ma dovrebbe approdare sul mercato videoludico nel corso del 2020. In attesa di maggiori informazioni, gli studi Asobo hanno confermato di voler dare grande importanza al supporto alla VR in Microsoft Flight Simulator.