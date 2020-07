Microsoft Flight Simulator avrà quasi tutti gli aeroporti del mondo, circa 37.000

Microsoft ha chiarito un punto legato alla presenza degli aeroporti in Microsoft Flight Simulator, specificando che il gioco conterrà "quasi tutti" gli aeroporti del mondo, circa 37.000, una cifra assolutamente impressionante.

Di questi 37.000, quaranta sono stati rielaborati e curati in ogni dettaglio, come specificato dalla compagnia: "Microsoft Flight Simulator può contare su quasi tutti gli aeroporti del mondo rappresentati con le mappe di Bing e parliamo di circa 37.000 strutture. 40 sono stati rielaborati per offrire un'esperienza ancora più ricca e immersiva."

Microsoft Flight Simulator uscirà il 18 agosto in tre edizioni:

Standard Edition (69,99 euro): include l'esperienza base

(69,99 euro): include l'esperienza base Deluxe Edition (89,99 euro): la Deluxe Edition include tutti gli elementi di Microsoft Flight Simulator, con l'aggiunta di 5 aeromobili con modelli di volo esclusivi (Diamond Aircraft DA40-TDI, Diamond Aircraft DV20, Textron Aviation Beechcraft Baron G58, Textron Aviation Cessna 152 Aerobat e Textron Aviation Cessna 172 Skyhawk) e 5 aeroporti internazionali aggiuntivi (Amsterdam Airport Schiphol in Olanda, Cairo International Airport in Egitto, Cape Town International Airport in Sudafrica, O’Hare International Airport in USA e Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport in Spagna

Premium Deluxe (119,99 euro): include tutti i contenuti della Deluxe Edition, con in aggiunta altri 5 aeromobili (Boeing 787-10 Dreamliner, Cirrus Aircraft SR22, Pipistrel Virus SW 121, Textron Aviation Cessna Citation Longitude e Zlin Aviation Shock Ultra) e 5 aeroporti (Denver International Airport in USA, Dubai International Airport negli Emirati Arabi Uniti, Frankfurt Airport in Germania, Heathrow Airport nel Regno Unito e San Francisco International Airport in USA)

Il gioco sarà disponibile sin da subito anche su Xbox Game Pass, a fine luglio prenderà invece il via la Closed Beta di Microsoft Flight Simulator con Asobo Studios che utilizzerà i feedback raccolti per migliorare alcuni aspetti del progetto prima del lancio.