Microsoft Flight Simulator in azione in 4K: la meraviglia di velivoli e aeroporti

Si avvicina la data di pubblicazione dell'ambizioso Microsoft Flight Simulator, ultima fatica degli sviluppatori di Asobo, che hanno plasmato un'esperienza capace di sorprendere per la sua portata e qualità grafica.

Con oltre 37.000 aeroporti, 2 milioni di città e l'implementazione di un sistema di variazione dinamica delle condizioni meteo, il simulatore offre un'esperienza immersiva che punta a offrire una sensazione di estremo realismo. A bordo di una vastissima selezione di aeromobili, i giocatori potranno solcare i cieli del pianeta Terra, contemplando il panorama sottostante e cimentandosi in tratte brevi o in lunghi viaggi avventurosi.

Per presentare la flotta di velivoli e la selezioni di aeroporti realizzati con passione dagli sviluppatori di Asobo, Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer del gioco, che ne mette in evidenza il fotorealismo grazie a una risoluzione in 4K. Come sempre, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare di questo ulteriore assaggio di Microsoft Flight Simulator?



Ricordiamo che al debutto del gioco su PC mancano ormai poche settimane: l'uscita è infatti fissata per il prossimo 18 agosto. In seguito, ha confermato Asobo, Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox One. Inoltre, non mancherà all'appello nemmeno la possibilità di fruire del titolo in realtà virutale: in futuro arriverà infatti anche il supporto VR per Microsoft Flight Simulator.