Microsoft Flight Simulator, Closed Beta al via a fine luglio

Microsoft ha annunciato che Flight Simulator entrerà presto in Closed Beta, nello specifico la fase di test inizierà il 30 luglio solamente per un numero limitato di membri iscritti al programma Xbox Insider.

Il 16 luglio gli sviluppatori pubblicheranno la versione Alpha 5 (build 1.5.4.0) e apporteranno numerosi miglioramenti tecnici con l'obiettivo di preparare il gioco alla Closed Beta, spazio quindi a correzioni di bug e ottimizzazioni del codice, oltre ad un maggior supporto per le periferiche dedicate.

In questi mesi il team ha lavorato duramente su Microsoft Flight Simulator 2020 con l'obiettivo di rispettare la roadmap, nonostante l'emergenza Coronavirus. Il programma attuale è noto fino a fine luglio, gli sviluppatori non hanno ancora annunciato i piani per i mesi successivi ma una roadmap aggiornata potrebbe essere pubblicata molto presto.

Avete già dato una occhiata ai requisiti di Microsoft Flight Simulator? Controllateli attentamente per sapere se la Beta gira sul vostro PC, ricordiamo che il gioco è ancora privo di una finestra di lancio precisa, difficile però aspettarsi una pubblicazione alla fine del 2020.