Microsoft Flight Simulator: come cambiare la Livrea dell'areo

Con l’arrivo di Microsoft Flight Simulator 2020 sul mercato, schiere di appassionati sono pronti a ritornare finalmente a volare. Che voi siate tra questi, o vogliate semplicemente godervi qualche momento di relax gustandovi i fantastici panorami del titolo, continuate a leggere per scoprire come cambiare il colore della livrea del vostro aereo.

Sebbene non sia stato ancora chiarito completamente il piano di Microsoft e Asobo Studio per il rilascio graduale dei contenuti aggiuntivi, tra i quali figurano anche nuovi pacchetti di skin e livree, sappiamo con certezza che, a partire da oggi 19 agosto, e fino al 30 settembre, tutti i giocatori potranno riscattare gratuitamente un primo pacchetto di oggetti cosmetici, chiamato Club Aviatori. Vi consigliamo assolutamente di affrettarvi e riscattare il pacchetto entro il termine dell’offerta, poiché successivamente le livree che esso contiene potrebbero non essere più disponibili, oppure potreste vederle messe in vendita sotto forma di microtransazioni, entrambe prospettive evitabili riscattando una copia del pacchetto il prima possibile.

Una volta che avrete a vostra disposizione almeno una livrea, tutto ciò che dovrete fare per equipaggiarla e renderla attiva sarà selezionarla durante la scelta dell’aeromobile all’interno del menu pre-volo, la Mappa del Mondo dalla quale dovrete selezionare anche gli aeroporti di partenza e di arrivo e tutte le altre impostazioni per personalizzare la vostra esperienza: recatevi quindi nella sezione dedicata alla scelta degli aerei per il volo, e da qui procedete nel menu delle livree per impostare quella che preferite e renderla attiva.

Dopo aver effettuato questo breve procedimento, vi basterà lanciare la partita e l’aereo con cui avete deciso di intraprendere il viaggio riporterà su di esso il colore e la skin che avete scelto per lui.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Microsoft Flight Simulator. Vi raccomandiamo anche di non perdervi il meraviglioso trailer di lancio del gioco, che mostra le isole del Pacifico.