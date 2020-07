Microsoft Flight Simulator: come iscriversi alla Closed Beta

Durante la scorsa settimana, Microsoft e Asobo Studio hanno rilasciato numerosi annunci riguardanti la data di uscita e la pubblicazione delle edizioni fisiche di Flight Simulator, in arrivo il 18 agosto su Xbox One, Xbox Series X e PC. Inoltre, è stata anche annunciata la data dell’ultima Closed Beta, che avrà inizio il 30 luglio.

Microsoft ha confermato che l'accesso alla Closed Beta sarà garantito a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare anche alle numerose versioni dell’alpha del gioco, ma in più verranno spediti numerosi inviti, per coinvolgere nella prova gratuita quanti più utenti possibile.

Per avere una chance di essere contattati e prendere parte alla Beta di Flight Simulator, non dovrete fare altro che iscrivervi al programma di Xbox Insider, l’applicazione di Microsoft i cui iscritti possono accedere in anteprima ad aggiornamenti, versioni Alpha e Beta di giochi e del sistema operativo, sia su console Xbox che su PC. Per collegare il vostro account Microsoft ad Xbox Insider, scaricate la relativa applicazione dallo store ed effettuate l’accesso: dopo averlo fatto, troverete nella home page una lista di tutte le anteprime a cui potete richiedere di iscrivervi, tra cui anche la Closed Beta di Flight Simulator. Purtroppo non esiste la garanzia che tutti coloro che faranno richiesta di accedere alla Beta del nuovo titolo di Asobo Studio verranno accontentati, poiché Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni che chiariscono questo aspetto.

Vi ricordiamo che l’ultima iterazione di Flight Simulator arriverà sul mercato sia in digitale, sia in versione fisica, con un totale di ben 10 DVD e un manuale illustrato. Sapevate che il simulatore di Microsoft conterrà oltre 37.000 aeroporti?