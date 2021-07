Microsoft Flight Simulator: senza contenuti offline, pesa la metà su Xbox Series X|S

Soltanto pochi giorni fa abbiamo appreso dell'impegnativo peso di download della versione Xbox Series X|S di Microsoft Flight Simulator. Il titolo di Asobo sfiora i 100GB nella sua edizione console, tuttavia esiste un metodo di installazione in grado di dimezzare il quantitativo di dati necessari per giocare.

Come segnalato da alcuni utenti su ResetEra, Microsoft Flight Simulator illustra adesso in maniera più chiara le modalità con cui gli utenti possono installare il gioco sulla propria console Xbox Series X|S. Se durante le prime fasi di pre-load era unicamente indicata la cifra di 97.2GB, oggi viene proposto un metodo di installazione alternativo con cui l'ammontare dei dati obbligatori si attesta sui 42.4GB. I restanti 54.9GB fanno parte dei contenuti offline, che i giocatori sono liberi di ignorare tramite il sistema di gestione di download della piattaforma Microsoft. In questo modo potrete creare una ripartizione dei dati, e starà a voi decidere in quale modo scaricarli.

Dimezzando i dati da scaricare sull'SSD della console, Microsoft Flight Simulator dovrà fare affidamento in maniera costante ad una connessione ad Internet per caricare le varie regioni esplorabili del mondo, che invece saranno sempre presenti se deciderete di installare completamente il gioco.

Microsoft Flight Simulator, già disponibile su PC Windows 10, farà il suo atteso debutto su Xbox Series X|S il 27 luglio, con Asobo che ha espresso la volontà di portare il simulatore anche su Xbox One sfruttando la tecnologia cloud. Gli sviluppatori hanno fornito tutti i dettagli riguardo risoluzioni e framerate su console Xbox.