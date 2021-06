Microsoft Flight Simulator ha una data su Xbox Series X|S; espansione Top Gun Maverick

Nel corso della sua entusiasmante conferenza E3 2021, Microsoft ha finalmente annunciato la data di lancio ufficiale della versione console Xbox di Microsoft Flight Simulator, l'acclamato simulatore di volo già disponibile su PC Windows 10.

I possessori di Xbox Series X|S saranno lieti di apprendere che a partire dal 27 luglio potranno finalmente piazzarsi in cabina di pilotaggio e spiccare il volo in Microsoft Flight Simulator. La data va dunque a smentire la data emersa in questi giorni nei database di GameStop, secondo cui il titolo sarebbe stato pubblicato il 15 giugno.

Flight Simulator sarà incluso nel catalogo console di Xbox Game Pass. Il gioco è stato ufficialmente presentato nella sua nuova versione tramite il trailer che trovate in cima alla notizia, e che mostra l'edizione Xbox Series X catturata in tempo reale in 4K. Gli sviluppatori promettono lo stesso livello di profondità e complessità che gli utenti PC hanno potuto apprezzare in questi mesi.

In aggiunta, il colosso di Redmond ha presentato la speciale espansione Top Gun: Maverick, realizzata in collaborazione con Paramount Pcitures in occasione dell'imminente uscita dell'omonimo film nelle sale cinematografiche, fissata al 19 novembre. Nello stesso giorno verrà pubblicato il contenuto aggiuntivo di Flight Simulator, che i giocatori PC e Xbox potranno scaricare in modo completamente gratuito.