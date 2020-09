Microsoft Flight Simulator: decolliamo insieme, ecco la prima lezione di volo

Finalmente disponibile su PC, e in attesa dell'arrivo del gioco su console Xbox, Microsoft Flight Simulator ha ormai spiccato il volo nelle case di molti appassionati.

Per coloro che si affacciano per la prima volta al genere dei simulatori di volo o per i giocatori che desiderano perfezionare la propria abilità come pilota, la Redazione di Everyeye ha pensato ad alcuni appuntamenti dedicati. Stiamo parlando di vere e proprie "lezioni di volo" su Microsoft Flight Simulator, trasmesse sul Canale Twitch di Everyeye con cadenza periodica.

Punto di riferimento in questo nuovo viaggio è Lorenzo Mosna, nota personalità dell'universo videoludico italiano. Già attivo sul Canale Twitch Loreska, il pilota digitale è pronto a vestire i panni di istruttore di volo e accompagnare la community alla scoperta delle potenzialità di Microsoft Flight Simulator. Il primo appuntamento è stato trasmesso nel corso della serata di domenica 6 settembre ed ha visto al centro della discussione il tema "Tutorial sulla pianificazione e l’esecuzione di un volo IFR".



Se vi siete persi lo streaming in diretta, tuttavia, non temete: l'appuntamento è infatti disponibile in versione integrale anche in replica. Potete trovare la prima puntata di questo nuovo format sia in apertura a questa news sia sul Canale YouTube di Everyeye On Demand: buona visione!