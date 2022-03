Microsoft Flight Simulator disponibile da oggi a sorpresa su Cloud

Senza alcun preavviso o annuncio ufficiale, Microsoft Flight Simulator Standard Game of the Year Edition è ora giocabile via Cloud, al momento il gioco non compare nell'app o nella dashboard Xbox ma è possibile avviarlo con una semplice ricerca su Xbox Store.

Questo vuol dire che Flight Simulator può essere giocato anche su Xbox One, Smartphone e Tablet e più in generale su qualsiasi dispositivo compatibile con il Cloud Gaming di Microsoft. Con ogni probabilità l'annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore e non è escluso che questo pomeriggio la casa di Redmond possa annunciare i nuovi giochi in arrivo su Game Pass e Cloud nella prima metà di marzo.

Dal lancio, Microsoft Flight Simulator ha continuato a ricevere aggiornamenti gratuiti tecnici e contenutistici, tra le ultime novità troviamo il supporto DLSS e migliorie DirectX 12 su PC, nuovi update sono previsti almeno per tutto l'anno e porteranno in dote nuovi aeroporti, aerei e mappe ancora più dettagliate e precise.

La GOTY Edition di Microsoft Flight Simulator è già disponibile su Xbox Game Pass per Xbox Series X/S, da oggi però con l'arrivo del gioco su Cloud, il simulatore di volo spalanca le porte ad un nuovo pubblico diventando di fatto accessibile anche a chi non possiede un PC o una console Xbox.