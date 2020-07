Microsoft Flight Simulator sarà disponibile anche su Steam

Microsoft Flight Simulator non sarà disponibile solo su Xbox Store e Game Pass ma anche su Steam, esattamente come accaduto per Sea of Thieves e Grounded, altre due produzioni Microsoft in vendita anche sul marketplace di Valve.

La pagina Steam di Flight Simulator è già attiva anche se al momento non è possibile effettuare il preordine ma solamente aggiungere il gioco alla propria lista dei desideri in attesa della possibilità di acquistare il gioco in versione Standard, Premium e Deluxe. Di seguito i requisiti minimi e consigliati:

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Requisiti Raccomandati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590

DirectX: Versione 11

Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Microsoft Flight Simulator 2020 e alla video anteprima in 4K ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal prossimo 18 agosto.