Microsoft Flight Simulator e il divertimento oltre il realismo con le Sfide di Atterraggio

Gli sviluppatori del team Asobo approfittano del lancio della Closed Beta di Microsoft Flight Simulator per svelare delle inedite Sfide di Atterraggio e ribadire, così facendo, la presenza di molti elementi di gameplay che contribuiranno a rendere questo titolo divertente e accessibile per tutti gli appassionati.

L'aggiornamento che accompagna l'apertura della nuova fase di beta testing introduce infatti ben 22 Sfide di Atterraggio da svolgersi sui cieli di otto aeroporti internazionali. Per dare forma a queste attività, i ragazzi di Asobo hanno creato delle missioni che mettono a dura prova i piloti virtuali tra condizioni meteo avverse e piste d'atterraggio tra le più inaccessibili del pianeta, come quella dell'aeroporto di Lukla, raggiungibile tra le montagne del Nepal dopo aver compiuto una manovra estremamente tecnica e, per questo, pericolosa.

Sempre grazie all'ultimo update della Closed Beta di Microsoft Flight Simulator è possibile accedere a 4 tutorial di volo aggiuntivi, alle missioni Bush Trips con voli su lunghe tratte e a nuovi velivoli, come l'Icon a% che consente di effettuare degli atterraggi in acqua. Di particolare interesse è poi l'implementazione del Track IR che, con l'ausilio di un dispositivo a infrarossi, restituisce a schermo i movimenti compiuti dall'utente per trasporli nelle animazioni della telecamera per la visuale interna alla cabina di pilotaggio.

Il lancio della versione finale di Microsoft Flight Simulator è previsto per il 18 agosto su PC, con ingresso immediato nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass. Nelle intenzioni di Microsoft, il titolo dovrebbe arrivare in futuro anche su Xbox One e Xbox Series X, oltreché su sistemi mobile attraverso i server di Project xCloud.