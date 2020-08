Microsoft Flight Simulator: c'è chi ci sta giocando su ben 3 monitor CRT

Sul canale YouTube LGR, che si occupa di vecchi computer e schermi a tubo catodico, è appena spuntato un nuovo video nel quale è possibile vedere in movimento Microsoft Flight Simulator 2020 su un tris di monitor CRT.

Com'è possibile apprendere dalla breve descrizione ufficiale del filmato, LGR ha ottenuto questo risultato grazie alla tecnologia Nvidia Surround, ovvero quella funzionalità presente nel pannello di controllo Nvidia che permette di gestire contemporaneamente più schermi bypassando le impostazioni del sistema operativo (in questo caso Windows 10). Ciascuno dei tre apparecchi è stato collegato alla scheda video del PC attraverso un adattatore DisplayPort/VGA e ha permesso di avere come risultato finale un'immagine della risoluzione complessiva di 3072x768 pixel ad una frequenza di aggiornamento di 60hz.

Vi ricordiamo che il primo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator è in dirittura d'arrivo e, stando alle ultime dichiarazioni del team di sviluppo, punta a sistemare una serie di problematiche riscontrate dagli utenti nel corso della prima settimana dal lancio. Nel caso in cui non lo sapeste, il gioco è disponibile esclusivamente su PC tramite Microsoft Store ed è completamente gratuito per chiunque disponga di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass su PC.