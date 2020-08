In Microsoft Flight Simulator c'è la Cittadella di Half-Life 2? No, è solo un typo!

Per creare l'immensa mappa mondiale dell'acclamato Microsoft Flight Simulator, i ragazzi di Asobo Studio si sono affidati ad OpenStreetMap, un servizio al quale può contribuire qualsiasi utente del globo. Ciò ha facilitato enormemente il loro lavoro, ma ha anche creato qualche grattacapo.

Avete già volato nei cieli di Melbourne, in Australia? Se lo avete già fatto, allora probabilmente avrete notato quel grattacielo insolitamente alto che si erge da un semplice quartiere della periferia nord della città, un monolite di ben 212 piani che sta affascinando tutti i piloti digitali per la sua stramberia. In molti l'hanno accomunato alla Cittadella di City 17, uno dei luoghi più caratteristici di Half-Life 2 ed episodi annessi; da altri, invece, è stata accostata all'obelisco di Bazar di Dragon Ball.

Ebbene, come facilmente immaginabile, in quel punto della metropoli australiana in realtà non esiste un grattacielo di quelle dimensioni... ma allora come ci è finito in Microsoft Flight Simulator? Semplice, per un errore di battitura! Circa un anno fa, un utente di OpenStreetMap - un certo "nathanwright120" - ha erroneamente aggiunto il tag "212 piani" ad un normale edificio che invece ne conta solamente 2. La community è sicura che si sia trattato di un semplice typo, poiché lo stesso utente ha all'attivo altri contribuiti, tutti giusti e affidabili. L'errore, in realtà, è stato già corretto in OpenStreetMap, ma solo dopo che i ragazzi di Asobo Studio avevano estrapolato i dati per la creazione della città di Melbourne in Microsoft Flight Simulator.

Gli sviluppatori hanno già promesso che risolveranno l'errore in uno dei prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, se siete curiosi di vederlo (e magari di provare ad atterrarci su come stanno facendo molti piloti digitali) vi consigliamo di fare un viaggetto nella patria dei canguri. Tra le nostre pagine potete tra l'altro trovare una guida su come creare un piano di volo in Microsoft Flight Simulator.