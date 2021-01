Microsoft Flight Simulator: c'è la neve nel nuovo video ai limiti del fotorealismo

Gli sviluppatori dello studio Asobo celebrano l'inizio del 2021 pubblicando un nuovo video ingame di Microsoft Flight Simulator che mette in mostra l'incredibile livello di fotorealismo raggiunto con gli effetti di neve.

Introdotta con l'ultimo aggiornamento che ha integrato anche il supporto alla Realtà Virtuale in Microsoft Flight Simulator, la gestione in tempo reale degli effetti di neve e ghiaccio attinge al medesimo database utilizzato dalla casa di Redmond per simulare nel gioco le condizioni meteorologiche di pioggia e vento.

Come sottolineato dagli stessi sviluppatori francesi, la neve non viene applicata come uno shader preimpostato o una semplice "texture bianca" ma sfrutta i dati satellitari per regolarsi in funzione della conformazione del territorio, dell'altitudine e della forma stessa dei modelli poligonali utilizzati per ricreare le strutture architettoniche delle città.

Date un'occhiata al filmato che campeggia in cima alla notizia e diteci che cosa ne pensate al riguardo. Oltre al supporto alla VR e al sistema di gestione in real time della neve e del ghiaccio, nel corso del 2021 Microsoft promette di lanciare tanti altri contenuti inediti, come il World Update del Regno Unito. In estate è poi previsto l'arrivo di Flight Simulator su Xbox Series X/S.