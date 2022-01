Microsoft Flight Simulator si espande: annunciato l'Aeroporto di Cefalonia

Il mondo di Microsoft Flight Simulator si prepara a divenire ancora più grande di prima: Asobo Studio ha annunciato ufficialmente l'inclusione di un ulteriore aeroporto all'interno dell'esclusiva PC e Xbox Series X/S, l'aeroporto "Anna Pollatou" situato sull'isola greca di Cefalonia.

Per il nuovo contenuto gli sviluppatori puntano ad un'uscita in tempo per la fine del primo trimestre 2022 o, in alternativa, nel corso del secondo trimestre dell'anno. Si tratta di un'aeroporto molto trafficato soprattutto durante l'estate, quando migliaia di turisti sbarcano nell'esotica isola della Grecia per trascorrere le proprie vacanze.

"Questo aeroporto è sempre stato ignorato all'interno della community dei simulatori di volo, ed era tempo di dargli il risalto di cui aveva bisogno e meritava", spiegano gli sviluppatori, che proseguono: "Il nuovo terminal sarà mostrato sia fuori che dentro, grazie alla nostra riproduzione iper realistica. Avvertirete ogni piccola parte di questo storico aeroporto (ed anche tutte le sue inconsistenze)".

Per l'occasione, oltre alle immagini dello scenario di Cefalonia, sono stati diffusi anche nuovi screenshot relativi al Sonderborg Lufthavn in Danimarca, per la precisione relativo all'ambientazione circostante. Ancora una volta il titolo prodotto da Xbox Game Studios si dimostra fotorealistico, con ogni minimo particolare curato con assoluta precisione.

Nel ricordarvi che è disponibile la versione GOTY di Microsoft Flight Simulator, Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X, così da scoprire tutte le qualità di questa imponente conversione.