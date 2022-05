Microsoft Flight Simulator: l'espansione di Top Gun ha una data, è vicina

L'annuncio è passato in sordina in queste ore ma vale la pena recuperarlo: Microsoft ha annunciato che l'espansione Top Gun Maverick per Microsoft Flight Simulator è in dirittura di arrivo e sarà disponibile gratis per tutti dal 25 maggio.

Annunciata la scorsa estate durante l'evento Bethesda Games Showcase 2021, l'espansione Top Gun Maverick era attesa per la fine dello scorso anno ma è stata rinviata quando Paramount Pictures ha rinviato l'uscita del film omonimo. Come risultato, il film uscirà nelle sale americane il 27 maggio in occasione del Memorial Day mentre l'aggiornamento arriverà due giorni prima, il 25 maggio.

Con questo update, Microsoft aggiunge una "vera esperienza da pilota dell'aeronautica americana" in linea con la filosofia e lo stile della saga di Top Gun. Questo è solo uno dei tanti aggiornamenti in arrivo per Microsoft Flight Simulator, la casa di Redmond ha annunciato l'arrivo del World Update dedicato all'Italia, disponibile dal 17 maggio, il World Update 2 introdurrà inoltre tante novità legate alla fotogrammetria digitale per 18.000 chilometri quadrati di territorio e alla ricostruzione di dodici città, ora ancora più realistiche.

A luglio invece il World Update 10 includerà il supporto DLSS e FidelityFX Super Resolution 1.0 mentre in seguito verrà aggiunta anche la compatibilità con la versione 2.0. di FidelityFX Super Resolution.