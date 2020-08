Microsoft Flight Simulator: un fan va a caccia di UFO sorvolando l'Area 51!

A bordo del suo aereo da turismo in Microsoft Flight Simulator, lo youtuber ObsidianAnt ha deciso di sorvolare l'Area 51 per scrutarne i cieli nella speranza di intravedere la sagoma di un alieno affacciarsi dall'oblò di un UFO: sarà riuscito nella sua impresa?

Il creatore di contenuti ha così fatto rotta verso la (ormai non troppo) supersegreta base militare del Nevada per capire se l'ultima ricostruzione digitale dell'installazione, effettuata da Microsoft con le moderne tecniche di fotogrammetria satellitare, nasconda degli indizi legati ad una qualche attività extraterrestre.

Ebbene, dopo aver stabilito un piano di volo che l'ha portato a sorvolare l'intera zona, lo youtuber non sembra aver rintracciato alcun elemento riconducibile alla presenza degli alieni, o di qualsivoglia attività (umana e non) che preveda l'impiego di velivoli non identificati.

Nel video che campeggia a inizio articolo, ObsidianAnt dimostra persino di essere riuscito a ottenere l'autorizzazione all'atterraggio dagli operatori della torre di controllo del locale Nellis Air Force Range, l'aeroporto militare dell'Area 51.

Una volta atterrato, lo youtuber ha mostrato i diversi settori in cui è suddivisa l'installazione militare, anche qui senza trovate alcuna prova della presenza degli alieni, come pure di un qualche tipo di aeromobile sperimentale o addirittura di vere e proprie astronavi sottratte ai nostri fratelli delle stelle. Se il Fox Mulder che è in voi non intende arrendersi all'evidenza, potete sempre andare a caccia di alieni e UFO nei pressi dell'Area 51 seguendo questa comoda guida su come creare un Piano di Volo in Microsoft Flight Simulator. Sempre sulle pagine di Everyeye.it trovate anche uno speciale a firma di Manuel Lai sulla leggenda dell'Area 51, la base più segreta al mondo.