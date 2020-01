Microsoft Flight Simulator sempre più fotorealistico nei nuovi video gameplay

Gli sviluppatori del team Asobo ci deliziano con una nuova serie di filmati di gioco di Microsoft Flight Simulator, l'ambizioso progetto di Microsoft in arrivo nel 2020 su PC, Xbox One e, presumibilmente, Xbox Series X, con lancio immediato su Xbox Game Pass.

Il ricchissimo materiale multimediale propostoci dalla software house francese artefice del successo di A Plague Tale Innocence (anch'esso arrivato da poco nel Game Pass) ci permette di apprezzare le numerose migliorie al comparto grafico apportate nel corso degli ultimi mesi di sviluppo.

Nella sua versione finale, il prossimo atto della storica serie simulativa della casa di Redmond ambisce a regalarci un'esperienza ludica, visiva e contenutistica autenticamente nextgen, merito dell'impiego delle ultime tecnologie di fotogrammetria, dei dati satellitari più aggiornati e delle risorse computazionali offerte dall'ecosistema cloud di Microsoft Azure.

Gli utenti di Microsoft Flight Simulator potranno creare il proprio velivolo e personalizzarne sia gli interni che l'assetto, migliorandone l'aerodinamicità e il "feeling alla guida" seguendo i propri gusti ed esigenze. Nelle intenzioni del team Asobo c'è anche l'utilizzo della tecnologia di illuminazione dinamica in Ray Tracing per Microsoft Flight Simulator per gestire sul cloud del colosso americano l'incredibile flusso di dati necessari a gestire le texture, l'IA, l'illuminazione e i modelli poligonali di un titolo che ambisce a ricreare la Terra in scala con una fedeltà senza precedenti.