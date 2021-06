Microsoft Flight Simulator: GameStop svela per errore l'uscita su Xbox Series X/S?

Si fanno sempre più insistenti le voci su un'uscita imminente di Microsoft Flight Simulatori su Xbox Series X/S. A rincarare la dose ci pensa ora il sito ufficiale irlandese di GameStop, che ha inserito in catalogo la versione console del celebre simulatore di volo uscito su PC nel 2020.

Ma il GameStop irlandese si spinge ancora oltre, rivelando che la data d'uscita su Xbox Series X/S sarebbe fissata per il 15 giugno 2021. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito da parte di Microsoft, per cui il tutto farebbe pensare ad un errore da parte del famoso retailer internazionale che avrebbe svelato in anticipo i piani della casa di Redmond. A questo punto è lecito attendersi una comunicazione ufficiale nel corso del Summer Game Fest il 10 giugno, dato stando alla roadmap dello sviluppatore Asobo Studio sarebbe previsto un nuovo trailer per il gioco in tale data. Negli scorsi giorni, inoltre, Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S è stato valutato negli USA, mentre l'ente di classificazione brasiliano ha parlato anche dell'esistenza di una versione per Xbox One.

Tanti indizi che sembrano fare una prova dell'esistenza della versione console di Microsoft Flight Simulator, considerato a pieno merito uno dei migliori giochi usciti nel corso del 2020. A tal proposito potete inoltre leggere anche la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator, dove abbiamo premiato l'opera firmata Asobo con valutazioni e commenti eccellenti.