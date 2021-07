Microsoft Flight Simulator: per giocare Offline dovete scaricare altri 55GB

Mancano pochissime ore all'atteso lancio di Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S, fissato per domani 27 luglio, ed è importante chiarire una questione molto importante relativa alle dimensioni del gioco, che in questi giorni ha generato un po' di confusione tra gli utenti che hanno effettuato il preload.

Esattamente come su PC, anche su Xbox Series X|S Microsoft Flight Simulator punta ad offrire un'esperienza visiva realistica di alto livello. Per riuscirci, la simulazione di Asobo Studio si affida alla potenza del cloud per accedere ad un'immensa banca dati ed effettuare lo streaming continuo di asset in alta qualità basati su informazioni reali, indispensabili per creare una fedelissima riproduzione della nostra Terra vista dall'alto. Grazie a questo espediente, il team di sviluppo è anche riuscito a contenere il peso totale del titolo: per giocare Microsoft Flight Simulator mentre siete connessi ad internet, basta scaricare 42,4 GB di dati.

Se volete giocare offline, tuttavia, la storia cambia: venendo a mancare la possibilità di effettuare lo streaming delle informazioni, è necessario che esse siano immagazzinate sulla console, pertanto è richiesto il download aggiuntivo di un add-on chiamato Offline Mode, dal peso di 54,9 GB su Xbox Series X. In questo modo, la dimensione complessiva di Microsoft Flight Simulator balza a 97,3 GB.

Come giocherete Microsoft Flight Simulator? Già che ci siamo, vi ricordiamo che domani debutterà anche in Xbox Game Pass. Nell'attesa, potete guardare leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator.