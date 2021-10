Microsoft Flight Simulator GOTY Edition: un mare di novità con l'update gratis

Contestualmente al reveal dell'evento per i 20 anni di Xbox, gli studi Asobo e la divisione Publishing degli Xbox Game Studios annunciano Microsoft Flight Simulator GOTY Edition, un aggiornamento gratuito che porterà in dote tantissimi contenuti inediti per il kolossal aereo su PC e Xbox Series X/S.

Realizzato per ringraziare tutti gli appassionati che hanno contribuito al successo di Flight Simulator, l'update gratuito della Game of the Year Edition introdurrà cinque nuovi velivoli, otto aeroporti iperrealistici, delle migliore alla ricostruzione in fotogrammetria di numerose città, nuovi tutorial e voli Discovery Tour originali. Ma non solo.

Sempre attraverso la GOTY Edition, lo studio Asobo integrerà il supporto alle librerie grafiche DirectX 12, un intervento che si tradurrà in vantaggi nelle performance, nella grafica e nel framerate. L'espansione s'accompagnerà anche al pacchetto aggiuntivo con le sfide multiplayer di Reno Air Races, una competizione acrobatica tra aerei che si terrà nelle location più suggestive del pianeta.

Il lancio dell'espansione Reno Air Races e dell'aggiornamento che porterà gratuitamente Microsoft Flight Simulator alla GOTY Edition è previsto per il 18 novembre su PC e Xbox Series X/S. L'update della Game of the Year Edition sarà gratis anche per gli iscritti a Xbox Game Pass.