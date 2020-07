Microsoft Flight Simulator: grafica al limite del fotorealismo nella Video Anteprima 4K!

Il simulatore di volo di Asobo e Microsoft punta a nuovi traguardi tecnologici, e sembra decisamente in grado di dettare inediti standard di fotorealismo.

Dopo aver affascinato per mesi la platea videoludica grazie a screenshot capaci di delineare l'immagine di una produzione dalla portata incredibilmente ambiziosa, Microsoft Flight Simulator. Dopo aver potuto testare il titolo dedicato agli amanti dei cieli, la Redazione di Everyeye è pronta a raccontarvi le prime impressioni suscitate dall'intrigante titolo, che sembra pronto a sorprendere la community di amanti del videogioco con il suo avanzato comparto tecnico e grafico.

Con oltre 37.000 aeroporti in Microsoft Flight Simulator, Asobo punta di fatto a offrire una riproduzione realistica dell'intero Pianeta, pronto per essere sorvolato liberamente. Per descrivervi l'incredibile portata del lavoro svolto dal team si sviluppo, che ha potuto contare sulle potenzialità offerte dai server Project Azure della Casa di Redmond, abbiamo dunque realizzato una ricca Video Anteprima in 4K. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure spostarvi momentaneamente sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!



In aggiunta al filmato, direttamente in calce potete inoltre visionare una selezione di immagini tratte da Microsoft Flight Simulator: cosa ve ne pare del titolo?