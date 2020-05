Microsoft Flight Simulator è indistinguibile dalla realtà nelle nuove immagini

Il redditor Utherellus sta partecipando alla fase di alpha testing di Microsoft Flight Simulator e desidera mostrare l'incredibile livello di dettaglio che vanta già l'ambiziosa opera in sviluppo presso gli studi Asobo con il contributo dei tecnici di Azure e degli Xbox Game Studios.

L'appassionato di videogiochi simulativi che sta volando sui cieli nextgen di Microsoft Flight Simulator nel corso di questa fase di testing a porte chiuse ha confezionato una galleria comparativa. Le immagini proposte ritraggono una foto reale e il corrispondente scatto ottenuto ingame da un'analoga posizione e inquadratura: in alcuni casi, solo tramite il testo in leggera sovrimpressione con il nickname del redditor si riesce a capire quale delle due scene immortalate sia quella reale.

Lo straordinario livello di dettaglio raggiunto dagli studi Asobo è dovuto all'impiego delle ultime tecnologie di fotogrammetria, dei dati satellitari più aggiornati e delle (quasi) illimitate risorse computazionali garantite in cloud dall'ecosistema Microsoft Azure. Non è un caso, infatti, se la casa di Redmond si è già attivata per ricreare l'intera superficie della Terra in scala 1:1 con un progetto open source che, in quanto tale, sarà messo a disposizione di tutti entro i prossimi quattro o cinque anni.

Per quanto riguarda Microsoft Flight Simulator, l'uscita del titolo è prevista entro la fine del 2020 su PC, Xbox Series X e, presumibilmente, Xbox One, in ogni caso gratis con Xbox Game Pass (con la possibilità di giocarlo anche in streaming su mobile con Project xCloud) a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione. Qualora ve la foste persa, su queste pagine trovate la scheda ufficiale con i requisiti di Microsoft Flight Simulator.