Microsoft Flight Simulator è indistinguibile dalla realtà nei video comparativi

Con l'arrivo della Realtà Virtuale in Microsoft Flight Simulator, diversi youtuber mostrano l'incredibile livello di realismo raggiunto da Asobo Studio attraverso dei video che raffrontano il simulatore aereo della casa di Redmond con veri voli di linea.

Nei video che trovate in calce e in cima alla notizia, i creatori di contenuti che hanno realizzato queste comparative testimoniano l'eccezionale livello di dettaglio raggiunto dalla software house francese attingendo all'immenso database in cloud dell'ecosistema Microsoft Azure.

Se la rappresentazione a schermo degli effetti meteo e dei modelli poligonali di città e alberi rendono il gioco praticamente indistinguibile dalla realtà, l'assenza del supporto alla tecnologia di Ray Tracing non consente a Flight Simulator di ricreare degli effetti di illuminazione altrettanto veritieri.

Nel lasciare a voi ogni giudizio o analisi ulteriore su questi filmati comparativi, consigliamo agli appassionati di ammirare l'ultimo video confezionato dal team Asobo per celebrare l'arrivo della neve in Microsoft Flight Simulator e, con essa, l'adozione di un modello dinamico per la gestione di ghiaccio e neve negli effetti meteo. Nelle speranze dell'utenza console, tutte le funzionalità grafiche, ludiche e contenutistiche della versione PC saranno disponibile anche nell'edizione Xbox Series X/S di Flight Simulator, il cui decollo verso le sponde dell'ultima generazione di console verdecrociate è atteso per l'estate del 2021.