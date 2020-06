Microsoft Flight Simulator sempre più iperrealistico: screenshot e sistema meteo

Proseguono a pieno ritmo i lavori degli sviluppatori di Asobo, impegnati nel plasmare un simulatore di volo incredibilmente ambizioso e dalla componente grafica che mira all'iperrealismo.

Attualmente in fase di testa per un gruppo selezionato di videogiocatori, Microsoft Flight Simulator è tornato finalmente a mostrarsi in nuovi screenshot realizzato dagli utenti. Come di consueto, le immagini immortalano panorami mozzafiato e diverse tipologie di aeromobili, destinati ad essere guidati dalla community degli appassionati. Da deserti a vallate arricchite da suggestive pale eoliche che si stagliano candide all'orizzonte. Direttamente in calce a questa news, potete dunque visionare una nuova tornata di screenshot di Microsoft Flight Simulator: cosa ne pensate?

Contestualmente al nuovo materiale grafico, il team di Asobo ha scelto di presentare alcuni nuovi dettagli su quello che sarà il sistema di previsioni meteo presente nel gioco. Ogni area del mondo virtuale è stata suddivisa dal team di sviluppo in sezioni, ognuna delle quali vedrà in azione un proprio clima, ricreato grazie a combinazione di elementi quali temperatura, velocità del vento, umidità, pressione, probabilità di precipitazioni piovose o nevose. Il meteo di Microsoft Flight Simulator, tuttavia, non varierà solamente tramite progressione orizzontale nello spazio, ma anche in verticale: Asobo ha infatti elaborato diversi "strati" metereologici, che si estendono sino alla stratosfera.



Di recente, la software house ha illustrato il funzionamento dei sistemi di navigazione di Microsoft Flight Simulator.