Microsoft Flight Simulator, lezioni di volo: stasera il tutorial Airbus A320 con Loreska

Proseguono le lezioni di volo per Microsoft Flight Simulator di Lorenzo "Loreska" Mosna, che settimana dopo settimana sta illustrando agli spettatori del canale Twitch di Everyeye i concetti basilari per il volo.

Dopo i tutorial su pianificazione ed esecuzione di un volo IFR e il tutorial per il Cessna Citation CJ3, domenica scorsa Loreska ha spiegato come pilotare un Airbus A320, un aeroplano a medio raggio per l'aviazione civile di passeggeri molto diffuso (potete recuperare la replica qui). Un aggiornamento inatteso di Microsoft Flight Simulator ha tuttavia costretto Lorenzo ad interrompere anzitempo la trasmissione, impedendogli quindi di intraprendere la tratta Tokyo-Osaka votata di nostri stessi utenti.

Quindi, questa sera a partire dalle 21:00 il nostro insegnante di volo riprenderà da dove aveva lasciato, ovviamente sempre sul canale Twitch di Everyeye. Vedremo come configurare correttamente l'Airbus A320, in attesa delle prossime avventure durante le quali verrà spiegato come pianificare un volo a vista e sarà impiegato un idrovolante, a tutto vantaggio del divertimento.