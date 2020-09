Microsoft Flight Simulator: lezioni di volo su Twitch, nuova serie dal 6 settembre

Microsoft Flight Simulator sta volando decisamente alto: a poche settimane dal lancio la simulazione di Asobo Studio è riuscita ad attirare a sé oltre un milione di videogiocatori.

Un risultato strepitoso, che ci ha spinti a pianificare una serie di dirette con l'obiettivo di invogliare tante nuove persone ad avvicinarsi al prodotto. Dal momento che il tutorial proposto dagli sviluppatori non esamina a dovere tutti i tipi di volo e le funzionalità dei molteplici aerei, avvieremo un percorso per introdurre i concetti basilari anche ai non avvezzi al genere.

A guidarvi in questo viaggio ci sarà il pilota digitale Lorenzo Mosna, una delle firme storiche del giornalismo videoludico italiano e già attivo sul suo canale Twitch Loreska, al quale vi consigliamo di iscrivervi. La prima puntata andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye domani 6 settembre alle 21:00, e sarà intitolata "Tutorial sulla pianificazione e l’esecuzione di un volo IFR". Lorenzo imposterà le rotte e sceglierà le procedure di decollo e avvicinamento agli aeroporti. IFR, per chi non lo sapesse, sta per "Instrument Flight Rules", ossia un gruppo di procedure ideate per consentire il volo degli aeromobili anche in condizioni di scarsa visibilità, in cui i piloti non sono in grado di vedere chiaramente gli ostacoli, il terreno o altri aeroplani in volo. In condizioni di questo tipo, la navigazione e il controllo del velivolo sono resi possibili dalla strumentazione di bordo.

Nel rinnovarvi l'invito per domani sera alle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye, vi anticipiamo già che le prossime puntate verteranno sui voli IFR in notturna, sulla pianificazione e il volo a Vista (VFR o Visual Flight Rules), sulle procedure di ammaraggio e offriranno dei tutorial per tutte gli aeromobili più utilizzati (Cessna Citation CJ3, Airbus A320, Cessna 172 G100, Beechcraft King Air 350i). Non mancate!