Microsoft Flight Simulator: un grande modello open source della Terra entro cinque anni

A quanto pare il mondo potrebbe essere a soli cinque anni di distanza dall'avere un modello della Terra completamente open source e di una qualità tale per cui qualsiasi studio potrebbe costruirci sopra un gioco o un simulatore. Lo afferma Jorg Neumann, capo dello sviluppo del nuovo Microsoft Flight Simulator.

In un'intervista concessa ai colleghi di PCGamesN durante X019, rispondendo ad una domanda su una prospettiva del genere, Neaumann ha dichiarato: "Cinque anni. Questo, è quello che succede quando inserisci te stesso in un contesto, ci sono sensori ovunque. Ci sono miliardi di telecamere in cielo, sulle auto, al semaforo. Sono ovunque. E ci sono altri dati, per esempio sappiamo dove sono le balene, sappiamo dove corrono i rinoceronti, sappiamo dove sono tutte le auto, i treni. Questi dati sono disponibili per tutti". Lo sviluppatore ha continuato prendendo come esempio i dati della Nasa che mostrano tutti gli incendi del mondo in tempo reale. "Le persone mi chiedono, potresti vedere gli incendi nella Foresta Amazzonica? Certo. Potresti mostrare il decadimento delle foreste? Posso fare anche questo".



Il nuovo simulatore Microsoft Flight Simulator utilizza una combinazione di immagini satellitari e di elaborazione dati svolte da Azure. Un algoritmo poi processa le immagini bidimensionali e le trasforma in poligoni. In questo moda sarà possibile sorvolare ogni zona del mondo e vederne i cambiamenti in tempo reale. Per farvi un'idea delle potenzialità di questo progetto potete trovare un video di gameplay in 4K di Microsoft Flight Simulator sulle pagine di Everyeye.