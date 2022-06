Microsoft Flight Simulator non smette di evolversi: USA iperrealistici con l'Update X

Dopo aver portato l'astronave di Halo in Flight Simulator, il team Asobo e la divisione Publishing degli Xbox Game Studios invitano tutti gli appassionati del kolossal aereo a scaricare gratis l'Update X, la nuova espansione che "rifà il trucco" agli Stati Uniti.

L'ultimo aggiornamento contenutistico di Microsoft Flight Simulator sfrutta i dati satellitari più recenti per ricostruire in fotogrammetria alcune delle aree di interesse più iconiche e i paesaggi naturali più indimenticabili degli Stati Uniti.

Sul fronte dei contenuti, il World Update X porta in dote quattro aeroporti "ricostruiti a mano" dagli sviluppatori dello studio Asobo (Catalina, Valdez, Lake Tahoe e Block Island), 87 nuovi Punti di Interesse, tre Sfide di Atterraggio, tre Voli di Scoperta e tre 'rotte panoramiche' sui cieli dei parchi nazionali e delle riserve naturali americane.

L'aggiornamento porta in dote anche delle rielaborazioni iperrealistiche per gli edifici, le strade e i monumenti di città come San Diego, Albany, Key Largo, Seattle e Olympia. Prima di lasciarvi al video e alle nuove immagini del World Update X, vi ricordiamo che nel corso dell'Xbox Showcase la casa di Redmond ha confermato l'arrivo a novembre su PC, Xbox e Game Pass di Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary, una versione che comprenderà anche elicotteri, alianti e tanti nuovi velivoli, alcuni dei quali provenienti dallo Smithsonian National Air and Space Museum.