Microsoft Flight Simulator, novità in arrivo: elicotteri, aggiornamenti e sorprese!

In attesa di apprendere quella che sarà la data di uscita della versione console di Microsoft Flight Simulator, gli appassionati del simulatore di volo possono prepararsi ad una ventata di nuovi contenuti.

Nel corso di un ricco Q&A, i vertici di Asobo hanno presentato la roadmap prevista per il prossimo futuro. Da quest'ultima si apprende che i prossimi grandi aggiornamenti avranno una cadenza mensile, con i nuovi contenuti in arrivo il 22 dicembre, il 26 gennaio e il 23 febbraio. Particolarmente interessante il secondo appuntamento, che dopo un World Update per il Giappone ne renderà disponibile un ulteriore, dedicato questa volta al Regno Unito. Su questo fronte, sottolineiamo inoltre che il team ha in programma di dedicare in futuro uno di questi aggiornamenti agli Stati Uniti d'America.



Parallelamente, gli sviluppatori di Asobo hanno confermato di avere in serbo alcune "sorprese" per la community. In particolare, un appuntamento particolare sembra essere in dirittura di arrivo giusto in tempo per Natale. Infine, è stata citata la futura introduzione di elicotteri all'interno di Microsoft Flight Simulator: l'aggiunta è tuttavia piuttosto lontana, con la roadmap che la colloca al 2022. Nel frattempo, sono attesi ulteriori aggiornamenti in merito per il supporto alla VR per Microsoft Flight Simulator.