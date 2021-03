Microsoft Flight Simulator: la nuova patch migliora le performance

Asobo Studios e la casa di Redmond hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Microsoft Flight Simulator. Dopo il grande World Update 3 dedicato al Regno Unito stavolta non sono arrivati nuovi contenuti, bensì delle ottimizzazioni alle performance ugualmente molto gradite.

La nuova patch 1.14.6.0, già disponibile al download, introduce alcune ottimizzazioni alle performance mentre si vola nei pressi di aeroporti di grandi dimensioni, come ad esempio il Dallas-Ft Worth (KDFW). Un ulteriore ottimizzazione è stata introdotta anche nelle richieste ai server quando si naviga nei menu e durante il volo. "Anche se questi fix potrebbero non risolvere tutti i problemi di performance, riteniamo che questa patch possa aiutare molti di voi a ritornare in volo incoraggiandovi a fornire dei feedback mentre continuiamo a migliorare le performance della simulazione nei prossimi update", ha dichiarato Asobo Studio.

Il team, intanto, continua a lavorare il supporto alle DirectX 12, la cui integrazione dovrebbe alleggerire il carico sulla CPU e migliorare ulteriormente le performance di Microsoft Flight Simulator, che ricordiamo essere incluso in Xbox Game Pass e destinato ad arrivare anche su Xbox Series X|S nel corso della prossima estsate.