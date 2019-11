Microsoft Flight Simulator: il nuovo video illustra l'aerodinamica iper realistica

Nel corso dell'ultimo video della serie Insider Update, gli autori di Microsoft Flight Simulator hanno discusso delle sfide tecnologiche affrontate per donare al loro prossimo simulatore di volo un'aerodinamica iper realistica.

Le informazioni snocciolate dagli autori degli studi interni agli Xbox Game Studios che si stanno cimentando in questo monumentale progetto sono davvero tante, forse "anche troppe" considerando il livello di "specializzazione" richiesto per digerire e comprendere a fondo questa mole di dati che saranno utilizzati, tra le altre cose, per realizzare un modello open source della Terra.

Il tema dell'aerodinamica viene infatti affrontato dagli sviluppatori della prossima simulazione di volo di Microsoft attraverso una serie di schede illustrative e di diagrammi che confermano l'adozione di un motore fisico completamente nuovo e di un "modello comportamentale" degli aerei che reagirà in maniera dinamica alle sollecitazioni dell'ambiente, ad esempio nella gestione delle turbolenze e dei flussi di aria nelle aree montagnose o nella difficoltà incontrata dagli utenti durante le fasi di atterraggio su di una pista con un'elevata inclinazione.

I velivoli di Microsoft Flight Simulator spiccheranno il volo in un periodo non meglio precisato del 2020 su PC e in esclusiva console su Xbox One: gli abbonati a Xbox Game Pass potranno fruire gratuitamente del titolo sia scaricandolo sulla propria piattaforma che attraverso i server di Project xCloud.