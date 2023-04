Microsoft Flight Simulator: Oceania e Penisola Antartica da sogno con il World Update 13

Mentre in rete continuano a rimbalzare i rumor sul nuovo gioco AAA di Asobo Studio in cloud, la software house francese rende ancora più realistica l'esperienza interattiva di Flight Simulator con il World Update 13, un pacchetto contenutistico che rifà il look alle isole dell'Oceania e alla Penisola Antartica.

La nuova espansione gratuita di Microsoft Flight Simulator attinge ai dati satellitari e di fotogrammetria più aggiornati per migliorare sensibilmente l'aspetto delle aree naturali e delle città delle isole paradisiache dell'Oceania, tra lunghe distese di sabbia bianca, imponenti vulcani, barriere coralline e giungle imperscrutabili.

Sul fronte strettamente contenutistico, il World Update XIII coinvolge la Polinesia (Hawaii e Isola di pasqua incluse), la Melanesia (Fiji, Nuova Caledonia, Nuova Guinea, Papua Occidentale dell'Indonesia e Isole Salomone), le Isole Galapagos e le regioni chiave dell'Antartide, in particolar modo la Penisola Antartica, per un totale di 13 Paesi e 28 Territori non sovrani.

In collaborazione con il team Orbx, Asobo Studio ha creato anche 150 Punti di Interesse supplementari, una dozzina di nuovi aeroporti 'sviluppati a mano', delle piste sterrate che metteranno a dura prova ogni pilota, cinque Voli di Scoperta, tre Sfide di Atterraggio e 3 Viaggi nel Bush.

Cosa ne pensate di questa espansione gratuita appena approdata su PC e Xbox Series X|S? Prima di lasciarvi al video e alle immagini del World Update 13, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator.