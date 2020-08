Microsoft Flight Simulator: le ore di download non influenzano i rimborsi, Valve chiarisce

Da pochi giorni Microsoft Flight Simulator è arrivato su PC stupendo non solo per la qualità della sua esperienza, ma anche per le grandi dimensioni del download.

Su Steam, lo scaricamento dei 127 GB di dati è gestito in maniera piuttosto particolare. Subito dopo l'acquisto viene installato un client di appena 532 MB: il download del restante pacchetto di file avviene sotto forma di un aggiornamento all'interno del menu del gioco. Mentre avviene ciò, il contatore delle ore di Steam avanza, facendo quindi crescere il play time.

Se siete degli utilizzatori assidui della piattaforma di Valve, allora sapete bene che il numero di ore viene preso in considerazione per l'eventuale concessione di un rimborso. Nello specifico, per riottenere l'intera somma pagata un utente non può superare le 2 ore di gioco. Nel caso di Microsoft Flight Simulator questo limite può essere abbondantemente superato dalla maggior parte degli utenti già mentre attendono il download, senza entrare neppure una volta nell'abitacolo di uno delle centinaia di aeroplani inclusi nella situazione.

Tecnicamente, ciò renderebbe impossibile l'accettazione di una richiesta di rimborso, ma per fortuna Valve ha specificato che il numero di ore trascorso nel menu attendendo lo scaricamento del gioco non verrà preso in considerazione ai fini dell'assegnazione del rimborso. A dichiararlo è stato il Vice Presidente della divisione Marketing, Doug Lombardi: "Il tempo che la vostra macchina impiega per scaricare i contenuti aggiuntivi non verrà conteggiato ai fini della Steam Refund Policy". Ha poi aggiunto: "Stiamo lavorando con Microsoft per vedere se è possibile migliorare l'esperienza di download", senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.

Avete già acquistato la simulazione di Asobo Studio? Se siete ancora decisi, allora vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator.