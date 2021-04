Microsoft Flight Simulator: Parigi e Amsterdam risplendono nel World Update 4 gratis

Mentre in rete continuano a tenere banco le anticipazioni sul possibile arrivo di Flight Simulator su Xbox One, il team Asobo e gli Xbox Game Studios lanciano il World Update 4 di Microsoft Flight Simulator e illustrano tutte le novità dell'aggiornamento gratuito.

Il quarto update "maggiore" del kolossal simulativo di Microsoft contribuisce a rendere ancora più realistici i paesaggi naturali e gli scenari urbani di Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Similarmente a quanto accaduto con il World Update di Flight Simulator sul Regno Unito, anche stavolta la casa di Redmond e gli autori degli studi Asobo hanno attinto all'enorme mole di dati proveniente da Bing Maps e Bluesky per elevare il tasso di realismo del simulatore aereo.

L'integrazione degli ultimi dati satellitari e di fotogrammetria ha consentito a Microsoft di ricostruire ai limiti del fotorealismo gli edifici e i punti di interesse più iconici di Amsterdam e Parigi. Il World Update 4 introduce anche 100 aeroporti, con gli scali di Megeve, Nizza e Rotterdam sviluppati "manualmente". Non meno interessanti sono poi le nuove sfide di atterraggio nella pittoresca cornice di La Salette e i "voli turistici" sopra le Alpi e i Pirenei. Tutte le aggiunte introdotte in Microsoft Flight Simulator da Asobo e Xbox Game Studios sono completamente gratuite per chi possiede già il gioco e lo saranno anche per chi lo fruirà in estate su Xbox Series X/S con Xbox Game Pass.