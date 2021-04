Microsoft Flight Simulator oltre PC e Xbox Series X/S: il rating PEGI cita Xbox One

Sulle pagine del PEGI, l'ente europeo per la certificazione dei videogiochi destinati alla commercializzazione nei mercati del Vecchio Continente, è apparsa la scheda con la valutazione di Microsoft Flight Simulator per Xbox One, una versione che non è stata ancora annunciata dalla casa di Redmond.

Il rating di Flight Simulator per Xbox One è stato pubblicato nei giorni scorsi dai curatori del sito VideoStandards e, nel momento in cui scriviamo, continua ad essere presente sul portale associato al PEGI.

Come facilmente intuibile, la scoperta di questa scheda ha rapidamente catturato le attenzioni della community in ragione della "pesantezza" dell'attuale versione PC di Microsoft Flight Simulator e, quindi, delle difficoltà riscontrabili nello sviluppo dell'eventuale porting per console last gen. Nella discussione intavolata dagli appassionati sulle pagine di ResetEra, c'è chi ritiene che l'indicazione della versione Xbox One di Flight Simulator da parte del PEGI possa essere un banale errore commesso dai gestori del sito di VSC Rating Board nella scelta dell'etichetta da apporre alla valutazione della versione Xbox Series X/S.

A tal proposito, vale la pena riprendere le dichiarazioni condivise dal Game Director Jorg Neumann sullo sviluppo del porting Xbox di Microsoft Flight Simulator e sulle sfide da affrontare per trasporre la ciclopica esperienza del simulatore aereo su piattaforme verdecrociate. In attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte della casa di Redmond e degli autori degli studi Asobo, vi ricordiamo che la versione Xbox Series X/S di Flight Simulator è attesa al decollo per questa estate, con ingresso immediato nel catalogo console di Xbox Game Pass.