Microsoft Flight Simulator su PC e Xbox Series X/S: dove si volerà con il World Update 7?

A margine dello streaming organizzato con i fan per celebrare il lancio della GOTY Edition di Flight Simulator, gli studi Asobo hanno colto l'occasione per guardare al futuro e delineare i contorni del prossimo, importante World Update del loro kolossal aereo per PC e Xbox Series X/S.

La finestra comunicativa aperta dalla software house transalpina ha visto Jorg Neumann, sviluppatore capo di Flight Simulator, interagire con gli appassionati per sottolineare come "alcuni di voi l'avranno notato già, ma vi ribadiamo che con la GOTY Edition non c'è alcun nuovo World Update. Avremmo voluto lanciarne uno già a ottobre, ma c'era così tanto lavoro da fare con l'aggiornamento contenutistico della GOTY Edition e il DLC Reno Air Races che alla fine abbiamo deciso di rinviarne l'uscita".

Il responsabile del progetto di Microsoft Flight Simulator sottolinea quindi che "il World Update 7 è già in sviluppo e sarà dedicato all'Australia, con moltissimi miglioramenti grafici e un sacco di contenuti inediti. Il team di Bing Maps sta svolgendo un lavoro eccezionale, abbiamo davvero un mare di dati da cui attingere, specie nella ricostruzione in fotogrammetria delle città e dei luoghi d'interesse. Posso perciò dirvi che, con ogni probabilità, il World Update 7 sarà quello con il maggior numero di città ricostruite in 3D".

In base alle anticipazioni di Neumann, il World Update 7 dell'Australia (e supponiamo anche della Nuova Zelanda e dell'Oceano Pacifico) sarà disponibile dal 25 gennaio 2022 come pacchetto aggiuntivo da scaricare in via del tutto gratuita su PC e Xbox Series X/S. Quanto al World Update di Flight Simulator sull'Italia, la roadmap degli studi Asobo continua a citarne l'uscita per un generico "2022".