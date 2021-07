Microsoft Flight Simulator quanto pesa su Xbox Series X?

Dopo aver estasiato i giocatori PC nel corso del 2020, Microsoft Flight Simulator è finalmente disponibile anche su Xbox Series X/S: gli aerei decollano sui sistemi next-gen di Microsoft dal 27 luglio 2021, pronti a farci fare un giro virtuale per tutto il mondo.

Sebbene nella nostra recensione di Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X abbiamo largamente elogiato la qualità del porting console messo in piedi dai ragazzi di Asobo Studio, resta il dubbio su quanto spazio possa occupare su console un titolo così ampio ed elaborato. Quanto pesa Flight Simulator su Xbox Series X? Anzitutto è bene sottolineare che il simulatore di volo sfrutta la potenza del cloud per effettuare uno streaming costante di asset in alta qualità basati su informazioni reali in modo così da ricreare in maniera estremamente fedele il nostro pianeta. Grazie a questo importante escamotage gli autori sono stati in grado di contenere il peso dell'installazione su Xbox, che si ferma a 42,4 GB.

C'è tuttavia una precisazione da fare: per occupare questo spazio è obbligatorio essere connessi ad Internet, il solo modo per avere il continuo streaming di informazioni tramite cloud. Per chi volesse invece giocare offline è indispensabile scaricare l'add-on Offline Mode, che su Series X ha un peso di 54,9 GB. Ciò porta quindi il peso complessivo del gioco a ben 97,3 GB, rendendolo così uno dei titoli più pesanti tra quelli disponibili sulla console Microsoft. Fate quindi i vostri calcoli e valutate come è più opportuno muoversi secondo voi. Se siete pronti a solcare i cieli, la guida e i trucchi per Microsoft Flight Simulator potrebbero esservi utili.